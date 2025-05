Scania lança edição especial do Super 500

Estão disponíveis 500 unidades do veículo, que serão vendidos em todas as concessionárias da sueca até o fim de junho

A Scania, empresa de caminhões pesados da Suécia, lançou a edição especial do Super 500 no Brasil. O caminhão escolhido foi o 500cv na tração 6x2 com customizações. Há 500 veículos disponíveis até o dia 30 de junho em todas as concessionárias do País. Em Fortaleza, a Scania Conterrânea.

O motor é de 13 litros e o torque de 2.650Nm entre 900 @ 1.320rpm. Ele vem na cor cinza Nardo e adesivagem em formato de raio. As saias laterais, para-choque e painel inferior dos degraus estão pintadas na cor Ebony Black grade frontal.