Compass Blackhawk 2025: velocidade impressiona — e o preço também

Com motor 2.0 Turbo Hurricane ( só recebe gasolina, atenção! ), são 272 cavalos de potência e 40,8 kgfm de torque, ganhando óbvio destaque como o SUV mais potente fabricado no Brasil. Sua aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 6,3 segundos impressiona, mas também se torna um dos principais argumentos para convencer alguém a pagar R$ 292 mil para ter um na garagem.

A transmissão automática de nove marchas, aliada à tração 4x4 inteligente, mostra que a Jeep adota também o modelo não apenas para quem tem uso exclusivo no asfalto urbano. Ele vai bem em ladeiras e terrenos mais instáveis, mantendo-se firme, até em função de efetivamente estar em uma categoria premium.

É relevante destacar que ocorreram algumas adaptações por causa da potência. Assim, a fábrica optou por discos de freio dianteiros aumentados (330 mm, diante dos 305 mm das versões anteriores). Além disso, a suspensão ganhou molas e amortecedores mais rígidos, mas longe de deixar o carro ruim para dirigir, até porque o conforto está presente de maneira evidente.

Já a tecnologia do sistema de segurança — que tem freios ABS com EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem) — ganhou centralização de faixa, o que ajuda na condução, permanecendo a frenagem automática de emergência, o controlador adaptativo de velocidade e o alerta de objeto no ponto cego. Relevante destacar: a versão Blackhawk conta com sete airbags: dois frontais, dois laterais, dois de cortina, ganhando o de proteção de joelho para o motorista.

Em relação ao visual, nada de muito impactante, mas o estilo é esportivo, com detalhes escurecidos e pinças de freio vermelhas. Ele traz uma ideia geral que remete à versão S 1.3 Turbo, mas com alguns elementos particulares, como as rodas de 19 polegadas. No interior, o modelo se diferencia com acabamentos e detalhes exclusivos (o nome Blackhawk está nos bancos, por exemplo, que também são elétricos para o motorista e agora para o passageiro da frente), além de um novo layout para o painel de instrumentos com tela digital de 10,25 polegadas.