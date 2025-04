Nissan apresenta nova picape Frontier Pro híbrida plug-in na Auto Shanghai 2025

A Nissan apresentou ao mercado chinês a nova picape híbrida plug-in Frontier Pro na exposição Auto Shanghai 2025. Juntamente com o Dongfeng Nissan N7, a nova picape representa o segundo dos nove veículos de nova energia (NEVs) que a Nissan planeja lançar na China até o verão de 2027.

Desenvolvido em conjunto com a Zhengzhou Nissan (ZNA), o novo híbrido plug-in Frontier Pro será produzido e colocado à venda na China antes do final deste ano e também será exportado, com os mercados sendo anunciados futuramente, segundo a marca. Enquanto isso, os preços do Dongfeng Nissan N7 serão anunciados no final de abril.