Fiat Cronos 2026 muda design e equipamentos e parte de R$ 103,4 mil

Todas as versões receberam nova grade trabalhada com blocos tridimensionais distribuídos horizontalmente, que conecta os faróis e dá maior percepção de largura ao frontal.

De acordo com a Fiat, o para-choque segue a mesma linguagem da nova grade com linhas que conversam com as superfícies. Elas se conectam a grade inferior, que possui temas verticais alinhados à grade superior e um longo aplique horizontal que confere equilíbrio e estabilidade a todo o conjunto do frontal. Na parte posterior, o para-choque traseiro ganhou um volume mais robusto e elementos verticais que modernizam a traseira.

Conforme a montadora, as versões Precision e Drive, ambas equipadas com motor 1.3 e câmbio automático, passam a ter o conjunto óptico com a nova assinatura de luz, assim como aconteceu na linha Argo. Somado a isso, os faróis passam a ter tecnologia Full-LED, juntamente com o novo farol de neblina em LED, que chega como item de série na versão Precision e como opcional na Drive.

Fiat Cronos 2026: veja imagens das versões Precision e Drive 1.3 AT

Fiat Cronos 2026 versão Drive 13AT Crédito: PEDRO BRITO/Fiat/Divulgação Fiat Cronos 2026 versão Precision Crédito: PEDRO BRITO/Fiat/Divulgação

Todas as versões receberam novas rodas. A versão topo de linha, Precision 1.3 AT, ganhou um novo design para suas rodas 16”, enquanto as versões Drive 1.3 AT e Drive 1.0, tiveram suas rodas em aço repaginadas. Além disso, todas as versões receberam retrovisores externos preto brilhante.