Chinesa Leapmotor confirma chegada do SUV elétrico B10 ao Brasil

A Leapmotor confirmou a chegada do SUV elétrico B10 ao Brasil. O anúncio foi feito faz parte da estratégia a longo prazo da montadora chinesa na América do Sul. O mesmo modelo também será vendido no Chile.



A chegada do B10 aos países sul-americanos ocorrerá logo após o lançamento do C10, primeiro modelo da marca na região, que será apresentado oficialmente no salão de Xangai, na China.