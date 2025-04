Kia e LG firmam parceria para desenvolver carros com eletrodomésticos integrados

A Kia Corporation e a LG Electronics anunciaram uma parceria para implementação de soluções de mobilidade baseadas na tecnologia PBV (Platform Beyond Vehicle - Plataforma Além do Veículo). A previsão é que as mudanças ocorram a partir do segundo semestre de 2026.

No evento, foram revelados dois modelos conceituais do PV5 Spielraum: o Studio e Glow, pensados para espaços móveis de trabalho e lazer que incorporam eletrodomésticos nos PBVs da montadora sul-coreana.

O acordo engloba a tecnologia PBV da Kia, enquanto a LG trabalhará em soluções de Inteligência Artificial (IA) a fim de aprimorar as tarefas diárias.

As empresas pretendem oferecer experiências de espaço personalizadas para os usuários, adaptadas a diferentes estilos de vida e necessidades de trabalho, integrando eletrodomésticos avançados aos PBVs. Isso permitirá, segundo as companhias, que os usuários transformem o veículo em um escritório, estúdio, lounge, entre outros.



Entenda os dois conceitos Spielraum: Studio e Glow

De acordo com as marcas, o conceito Spielraum Studio é voltado para empreendedores individuais que viajam com frequência, que precisam tanto de espaço para trabalho quanto para armazenamento. Ele conta com eletrodomésticos da LG com tecnologia de IA, como o LG Styler – projetado para o cuidado de roupas, com foco na higienização e desodorização por meio da tecnologia TrueSteam™ – e espelhos inteligentes e cafeteiras, que são integrados para otimizar o interior do PV5. O sistema de IA pode monitorar a agenda de negócios do usuário, calcular o tempo restante de viagem até o destino e recomendar as configurações dos eletrodomésticos.