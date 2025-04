Peugeot encerra trimestre com crescimento nas vendas, impulsionado pelo 208

A montadora francesa registrou no primeiro trimestre de 2025 5.900 veículos emplacados

A Peugeot encerrou o primeiro trimestre de 2025 com 5.900 veículos emplacados, o que representa um crescimento de 2% com relação ao mesmo período do ano passado.



Já quando a comparação é feita somente com março deste ano, o aumento foi de 9% com relação ao mesmo mês de 2024.