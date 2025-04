Volvo apresenta o 100% elétrico EX90 por R$ 849 mil e novo XC90 a partir de R$ 639 mil

O modelo é híbrido e pode rodar até 49 km no modo totalmente elétrico, segundo o Inmetro

Apresentado como o carro mais seguro já produzido pela Volvo, o SUV de sete lugares EX90 chega ao mercado como o carro mais caro já vendido pela marca por R$ 849.950, em uma única versão - Twin Motor Performance Ultra.

O carro é produzido nos EUA. A montadora de origem sueca o define como o estado-da-arte do design, segurança e tecnologia. Em ação de pré-venda, diz ter atraído 23 clientes no País. No Ceará, pelo menos dois.