Mercedes-Benz lança linha Sprinter Street 317

Linha Street com Sprinter Truck e Furgão de 3,5 toneladas passa a contar com 170 cv e 400 Nm de torque

A Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil lançou a linha Sprinter Street 317 nas versões Truck e Furgão com PBT (Peso Bruto Total) de 3,5 toneladas. De acordo com a montadora, todos os veículos da linha ano modelo 25/26 trazem um aumento de potência para 170 cv e torque para 400Nm , respectivamente 13% e 18% superiores à versão anterior. O preço sugerido é de R$ 307.300,00.

"A possibilidade de ser conduzida com a CNH categoria B também permite o acesso a áreas restritas para otimizar a logística das cidades, atendendo à crescente demanda por veículos comerciais ágeis e versáteis", afirma Aline Rapassi, head de produto vans da Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil.

Sprinter Street 317 mantém motor OM654

Composta pelos modelos Sprinter Truck e Furgão de 3,5 toneladas, a linha Sprinter Street 317 manteve o motor OM654, lançado em 2022, com o intervalo de manutenção a cada 30 mil km ou um ano de uso.

Conforme a alemã, essa geração de motores foi desenvolvida com características para proporcionar um desempenho superior, silencioso e com menores vibrações. Para reduzir o atrito do motor, o bloco 100% de alumínio conta com a combinação de pistões em aço com perfil escalonado e revestimento da parede do cilindro NANOSLIDE®.

A tecnologia do motor também apresenta a recirculação dinâmica dos gases de escape por diferentes vias e o pós-tratamento, contribuindo para menores taxas de emissões.