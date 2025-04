Ram lidera segmento de picapes grandes do Brasil no primeiro trimestre

No acumulado dos três primeiros meses de 2025, a Ram liderou a categoria de picapes grandes no Brasil. Os três modelos mais vendidos da montadora foram o 3500, 2500 e 1500, que, juntos, tiveram em média 70% de participação de mercado no segmento.

Neste período, a que obteve o maior número de emplacamentos entre as picapes de grande porte foi a 1500, que chegou ao Brasil no final de 2024, com mais de 31% de participação de mercado no primeiro trimestre do ano. O segundo lugar entre mais vendidas nesta categoria, de janeiro a março, foi a 3500, com aproximadamente 25% de participação de mercado.