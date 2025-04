Strada e Argo foram os carros mais vendidos do Brasil em março de 2025

A montadora também manteve a liderança do mercado brasileiro, com 21% de market share e 38.875 unidades emplacadas no mês

A Fiat encerrou março de 2025 com dois modelos entre os mais vendidos do Brasil, o Strada e o Argo. Os dados são Federação Nacional Distribuição Veículos Automotores (Fenabrave). A picape Strada permaneceu na primeira posição do segmento, com 10.254 unidades emplacadas e 5,5% de market share, e o Argo ficou com a segunda colocação, com 8.248 emplacadas e 4,5% de market share.

A montadora também manteve a liderança do mercado brasileiro, com 21% de market share e 38.875 unidades emplacadas em março, mais de 8 mil à frente da segunda colocada, a Volkswagen, com 30.274 vendas no mês. No acumulado do ano, foram, até então, 110.588 unidades vendidas, mais de 30 mil à frente da montadora alemã, que possui 79.308 vendas.