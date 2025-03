Sedã HB20S começa a ser exportado para a Argentina

Hyundai inicia a exportação do sedã compacto HB20S, produzido em Piracicaba (SP), para a Argentina em duas versões: Comfort, com câmbio manual, e Platinum Safety, topo de linha / Crédito: Hyundai/Divulgação

A Hyundai inicia a exportação do sedã compacto HB20S, produzido em Piracicaba (SP), para a Argentina. A versão com três volumes dá continuidade às exportações iniciadas no final de 2024, com o modelo hatchback do Hyundai HB20. O primeiro lote do HB20S já está em território argentino e as vendas devem começar nas próximas semanas. O Hyundai HB20S chegará ao país em duas versões: Comfort, com câmbio manual, e Platinum Safety, topo de linha, com transmissão automática de seis marchas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Todas as configurações oferecem motor Gamma 1.6 de 16 válvulas, 123 cv de potência e 15.5 kgfm de torque, com abastecimento exclusivo a gasolina. De acordo com a sul coreana, o sedã do HB20 alcança a velocidade máxima de 187 km/h e acelera de 0 a 100 km/h em 9.8 segundos na versão com câmbio manual, possui mais de quatro metros de comprimento e 475 litros de porta-malas.

Ambas as versões trazem, de série, seis airbags, freios ABS, controle de estabilidade e tração, luz indicadora de freio de emergência e assistente de partida em rampa. Traseira do Hyundai HB20S Crédito: Hyundai/Divulgação "Desde a virada do ano, quando inauguramos a exportação ao mercado argentino com a versão hatchback, as vendas crescem consistentemente e nos dão a confiança necessária para avançar agora com o próximo passo: a versão sedã", disse Airton Cousseau, presidente e CEO da Hyundai Brasil e Américas Central e do Sul.