Fiat Pulse e Fastback híbridos ganham edição especial Lollapalooza Brasil 2025

Fiat é patrocinadora master do Lollapalooza Brasil pela primeira vez e apresenta edição especial do Pulse e Fastback híbridos

A Fiat, pela primeira vez, é patrocinadora master do Lollapalooza Brasil 2025. Para comemorar a parceria inédita, a montadora lança uma edição especial com o nome do festival, usando como base os modelos Pulse e Fastback Audace híbridos. A italiana também é patrocinadora do Palco Perry’s by Fiat, que receberá mais de 25 atrações durante os três dias de evento.

Ambas as versões estarão expostas para o público durante um dos maiores festivais de música do País.