Ford destaca cinco características do Mustang Mach-E

Ford Mustang Mach-E, primeiro SUV elétrico da montadora norte-americana / Crédito: Divulgação/Ford

A Ford destacou cinco características do Mustang Mach-E GT Performance. As vendas do modelo foram iniciadas no Brasil em outubro de 2023. Ele é o primeiro veículo 100% elétrico da montadora disponível no mercado nacional e, também, o primeiro Mustang 100% elétrico no mundo. A Ford declara ser o carro elétrico com o maior torque, aceleração e autonomia da categoria de SUVs.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De acordo com a norte-americana, a ausência de ruído e de marchas logo chama a atenção do motorista, que também precisa se habituar às respostas diferentes do acelerador e à troca das paradas no posto pela recarga na tomada.

Saiba quais são as cinco principais características do Mustang Mach-E GT Performance Design: O Mustang Mach-E tem um capô longo em formato de nariz de tubarão, teto com caimento fastback e lanternas de três barras. Segundo a marca, o interior minimalista e tecnológico combina multimídia SYNC 4 ultramoderna com tela de 15,5” integrada com o painel de instrumentos de 10,2”. Traz também teto solar panorâmico, o maior já usado em um veículo da Ford, aumentan a sensação de amplitude da cabine. Por fim, traz um revestimento especial contra raios infravermelhos e ultravioleta.

Interior do Ford Mustang Mach-E Crédito: Divulgação/Ford Porta-malas dianteiro: No espaço sob o capô, que nos carros convencionais é reservado ao motor, ele traz um compartimento extra para bagagem, batizado de "frunk" (abreviação de "front trunk"), com capacidade de 139,5 litros. Muito útil para transportar itens como mochilas e compras. Ele também possui vedação contra água e um dreno que facilita a limpeza. Junto com o porta-malas traseiro, de 402 litros, aumenta a versatilidade para carregar diferentes objetos.



Frunk, com capacidade de 139,5 litros, se tornou um dos diferenciais da Ford para o modelo superesportivo Crédito: Divulgação/Ford

Direção com um pé: Um dos recursos avançados do modelo é a opção de dirigir usando só o pedal do acelerador, o One Pedal Drive, que também aciona os freios quando se alivia o pé, acoplado ao sistema de regeneração de energia da bateria. A sensibilidade da aceleração e da frenagem pode ser definida pelos modos de condução. Teto solar do Ford Mustang Mach-E Crédito: Divulgação/Ford Sustentável e econômico: O crossover tem autonomia de 379 km. Uma recarga de cerca de três horas, duas vezes por semana, normalmente é suficiente para quem roda até 90 km por dia. A recomendação é que a recarga seja feita à noite, com o carregador residencial portátil fornecido com o veículo, o Ford Mobile Wallbox, de 7 kW. A recarga também pode ser programada e acompanhada pelo celular com o aplicativo FordPass.