Mustang Mach-E: 1º elétrico da Ford na América do Sul já está à venda; veja vídeo

A Ford iniciou as vendas do Mustang Mach-E, o primeiro veículo 100% elétrico da marca no mercado brasileiro e, também, primeiro Mustang 100% elétrico no mundo. Ele é o carro elétrico com o maior torque, aceleração e autonomia da categoria. O Mustang Mach-E GT Performance AWD Extended Range chega com preço de R$ 486.000, bem posicionado para competir com os esportivos e SUVs elétricos da mesma faixa do mercado, e já está disponível nas mais de 110 concessionárias da Rede Ford no Brasil com prazo de entrega de até 60 dias.

Além de espaço para os passageiros e bagagem, o modelo conta com conectividade e serviços personalizados. Desde a estreia global em 2021, já foi lançado em cerca de 40 países, conquistou mais de 25 prêmios e é o segundo veículo elétrico mais vendido dos Estados Unidos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Mustang Mach-E chega na versão exclusiva GT Performance AWD Extended Range, topo de linha. Equipado com dois motores elétricos, tem potência de 487 cv, torque de 87,7 kgfm e acelera de 0 a 100 km/h em 3,7 segundos. A bateria, com capacidade de 91 kWh, garante uma autonomia de 379 km no padrão do Inmetro, ou 541 km pelo método WLTP.