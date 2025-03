Fiat anuncia mudanças para linha 2026 do Argo

De acordo com a montadora, foi incluído um novo farol Full-LED juntamente com um novo farol de neblina que passa a ser em LED para as versões Trekking e Drive 1.3 AT.

Nas demais versões (1.0 e Drive 1.0), o modelo passa a contar com uma linha de design em LED nos faróis. Outro detalhe externo que foi incorporado, para as versões Drive, foram os retrovisores externos, que agora têm acabamento na cor preto brilhante.

No interior do veículo, todas as quatro versões receberam um novo interior escurecido, assim como já havia na versão Trekking. Além disso, as versões equipadas com central multimídia agora contam com espelhamento de celular sem fio, que permite conectar ao Android Auto e Apple Carplay, sem a necessidade de usar cabos.

Veja imagens internas e externas do modelo

Visão do condutor no Fiat Argo 2026 Crédito: PEDRO BRITO/Fiat/Divulgação Painel multimídia do Fiat Argo 2026 Crédito: PEDRO BRITO/Fiat/Divulgação Motor do Fiat Argo versão Trekking 1.3 AT Crédito: PEDRO BRITO/Fiat/Divulgação Interno do Fiat Argo, em cores pretas Crédito: PEDRO BRITO/Fiat/Divulgação Farol Full LED do Fiat Argo Crédito: PEDRO BRITO/Fiat/Divulgação

Desenvolvido no Polo Automotivo Stellantis de Betim (MG), o hatch é um dos carros mais vendidos do Brasil, com mais de 550 mil unidades comercializadas desde 2017. Ele também é comercializado em outros 10 países da América Latina, entre eles Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Uruguai.