Fiat Argo alcança 550 mil unidades vendidas em fevereiro

O Fiat Argo alcançou 550 mil unidades vendidas no Brasil em fevereiro de 2025. Lançado em 2017, o modelo fechou o ano de 2024 entre os 5 carros mais vendidos do País, com 91.144 unidades comercializadas, o que representou 3,7% do market share nacional, 13,3% dentro do segmento, de acordo com a montadora.

Ainda conforme a italiana, o Argo está entre os 10 nomes de veículos mais lembrados no Brasil — o segundo da Fiat, atrás apenas do Fiat Uno.