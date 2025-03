Volvo cresce em fevereiro no Brasil

Volvo EX30 recebe cinco estrelas no teste de segurança da Euro NCAP / Crédito: Divulgação/Volvo

A Volvo Car Brasil atingiu 21,3%, de market share (fatia de mercado) em fevereiro de 2025, fechando com 733 unidades emplacadas no País. Em janeiro deste ano, a montadora sueca teve 656 emplacamentos, com 19,1% de participação no segmento premium.

Os modelos EX30 e o XC60 foram os destaques com 286 e 271 carros emplacados. O resultado do modelo totalmente elétrico representa uma participação de 93,1%, em sua categoria (B-SUV). Após a nova versão apresentada durante o mês de fevereiro, o modelo híbrido continua como o carro mais vendido de sua categoria, com 30,7% de participação de mercado em sua categoria (D-SUV), aponta a marca.

"A estimativa de crescimento do mercado automotivo premium brasileiro é de 10% em 2025. A Volvo Car Brasil já teve um resultado acima do esperado, em janeiro, e mantivemos o ritmo, aumentando nosso market share neste último mês, mais uma vez com liderança do EX30 e do XC60 em suas categorias. Já iniciamos a venda e entrega do novo XC90 e a pré-venda do EX90, ambos para deixar o nosso portfólio de produtos ainda mais completo", diz Rodrigo Mantovani, diretor de vendas da Volvo Car Brasil.



A Volvo conta com cinco modelos disponíveis no Brasil: EX30, EX40, EC40, XC60 e XC90. O EX30, novo SUV elétrico compacto, é o modelo mais acessível da marca sueca atualmente.

Desempenho no ano anterior Segundo a montadora, em 2024, a empresa encerrou com 8.682 veículos emplacados, que representa uma estabilidade frente ao ano anterior, mantendo a marca de 17% de share de emplacamentos no segmento premium. Lançado em maio do ano passado, o Volvo EX30 teve 2.748 emplacamentos, sendo o veículo premium totalmente elétrico mais vendido do país, representando 82,5% das vendas de elétricos no mercado Premium onde atua.