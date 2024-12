Volvo Car fecha 2024 com rede de 63 eletropostos no Brasil; o único do Ceará está em Sobral

Eletroposto Volvo em Itajaí (SC) / Crédito: Divulgação/Volvo Car Brasil

A Volvo Car Brasil instalou 63 eletropostos por todo o País em 2024. Em janeiro deste ano, a marca tinha dez eletropostos de carga rápida em funcionamento nas rodovias brasileiras. Hoje, são mais de 25 mil km de rodovias conectadas, sendo o percurso ligado de Pelotas (RS) a Ilhéus (BA), ou seja, um trajeto de 3.090 km entre o Sul e o Nordeste brasileiro. No Ceará, atualmente o único eletroposto disponível está no município de Sobral, a 233,78 km de Fortaleza, no Auto Posto Gatão.

"Como referência, seria suficiente para carregar o Volvo EX30 Ultra 21.600 vezes", revela Galhardo. A Volvo Car Brasil tem investido em infraestrutura de carregadores desde 2017. Além dos 60 carregadores rápidos, já são mais de mil carregadores de conveniência em operação por todo o País, que representam cerca de R$ 70 milhões injetados diretamente na economia nacional. Isenção de taxa para clientes Volvo e o valor cobrança para outros veículos elétricos No dia 10 de julho de 2024, a rede de eletropostos da montadora sueca passou a ser gratuita apenas para proprietários de veículos Volvo.

"Nosso objetivo, desde 2022, quando instalamos o primeiro eletroposto de carga rápida, em Cajati (SP), era oferecer o melhor serviço possível para todos os proprietários de veículos elétricos. Com o passar do tempo, a demanda cresceu e entendemos que precisaríamos passar a cobrar pelo serviço, mas isentando nossos clientes", ressaltou Galhardo. Para clientes Volvo: recarga gratuita

Para o público geral: R$4,00 (valor kWh)

Taxa de conectividade: R$2,50 (cobrança única quando inicia a recarga, exceto para clientes Volvo)

Taxa de ociosidade: R$5,00/minuto (Esta taxa será aplicada tanto aos carregadores de carga rápida (DCs) como aos de carga padrão (ACs), que estejam instalados nos mesmos locais, e incidirá a partir do 16º minuto a contar da conclusão da recarga). Endereços dos 63 eletropostos Volvo em funcionamento Sul

ITAJAÍ (SC): R. José Testoni, 1 - Dom Bosco, 88307-098 – Posto Universitário Rede Galo

BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC): Km 138 N 138, BR-101 - Nova Esperança, 88336-200 – American Oil

SÃO JOSÉ (SC): R. Gerôncio Thives, 1099 - Barreiros – Posto Galo

IMBAÚ (PR): BR 376, Km 394 Rua Charqueada, 84250-000 – Lanchonete Soledad 2

CORBÉLIA (PR): Trevo Principal de – Centro (-24.79270653, -53.28881830) – Hotel Peroza

PELOTAS (RS): Posto Buffon B91 – Rod. BR 392, Km 64 - Padre Reus, 96050-500

LAGES (SC): Av. Luiz de Camões, 2647 - Maria Luíza, 88519-000 – American Oil

MARINGÁ (PR): Posto Piloto - R. Estados Unidos, 555 - Jardim America, Maringá - PR, 87045-091

TORRES (RS): Posto Primavera - ROD BR 101, 3708, KM 04, 95.560-000, BELVEDERE, TORRES, RS

Sudeste ANDRADINA (SP): R. Gabriel Teixeira de Barros, 991 - Parque São Gabriel, 16901-227 – Savana Parque Hotel

ANGRA DOS REIS (RJ): Rua Itatiaia, S/N, Japuiba, -22.969441394958114, -44.298774209501 – Posto Vale do Café

AVARÉ (SP): Rod. Pres. Castello Branco, km 247, 18705-050 – Posto Bizungão

BARRA MANSA (RJ): Rod. Pres. Dutra, Km 275 - 27338-000 – Posto Metano

BOTUCATU (SP): R. Emílio Cani, 981 - Vila Santa Therezinha De Menino Jesus, 18606-730 – Posto Orbi

CAJATI (SP): Rod. Régis Bittencourt, Km 500 - Sentido Sul, 11950-000 – Posto Ongarato

CAMPOS ALTOS (MG): BR-262, km 598 - Zona Rural – Posto HG

CAPITÓLIO (MG): Estrada Vicente Conegas, SN – Morro Preto – Hotel Quinta dos Cabeças

GUARAREMA (SP): Av. Gen. Porfírio da Paz, 176, 08900-000 – Paradouro Batistella

LIMEIRA (SP): SP-330, km 137, via Mário Peixoto de Oliveira, s/n - Distrito Industrial Anhangüera 13487-530 – Rancho Mineiro

PARACATU (MG): Rodovia BR 040, KM 40,6- Amoreiras II, 38600-000 – Posto Paracatu

PERDÕES (MG): BR-381, km 677, 37260-000 – Posto Crossville

RIVIERA DE SÃO LOURENÇO (SP): Av. Marginal, 2717 - Riviera de São Lourenço, Bertioga - SP, 11250-000 - (-23.789724318149155, -46.03198438690738)

SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ (MG): Rod. Fernão Dias, Km 790 - S/N - Zona Rural, São Gonçalo do Sapucaí - MG, 37490-000 (-21.94508808340264, -45.619955063434716)

SÃO SEBASTIÃO (SP): Rod. Dr. Manoel Hipólito Do Rêgo, 2501 - Praia Do Arrastão, 11605-136 – Auto Posto Igararece

TRÊS MARIAS (MG): Rod. BR 040, Km 281, S/N, 39205-000 – Posto Mar Doce

UBATUBA (SP): Rua Guarani, 374 - Centro, Ubatuba - SP, 11680-000 – GPA Ubatuba

RIO BONITO (RJ): Posto Kid Dolar - BR-101, 237 - Boqueirão, Silva Jardim - RJ, 28820-000

CAMPOS DOS GOYTACAZES (RJ) - Shopping Guarus - Av. Sen. José Carlos Pereira Pinto, 442/590 - Parque Calabouco

MARÍLIA (SP): Rod. SP Km 322 - zona Rural,17500-002 – Auto Posto Gigantão

SÃO MATEUS (ES): Rod Governador Mário Covas, 493 – Seac, -18.746152875817213, -39.86062066473389 – Posto Rio Negro BR Petrobrás Grupo Nazarão

PRESIDENTE PRUDENTE (SP): Av. Manoel Goulart, 2400 - Jardim das Rosas, 19060-000 – Prudenshopping

SÃO CARLOS (SP): Rod. Washington Luís, km 222 - Zona Rural, São Carlos - SP, 13560-970 (-22.09343228745159, -47.8313130677845) – Castelo Plaza

PENÁPOLIS (SP): Rod. Srg. Luciano Arnaldo Covolan, s/n - Parque Industrial, Penápolis - SP, 16300-000 - Penápolis Garden Shopping

PETRÓPOLIS (RJ): Rod. BR 040, km 62 - Itaipava, Petrópolis - RJ, 25740-320 - Villa Itaipava Resort