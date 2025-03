Citroën Basalt com câmbio manual estreia por R$ 91,9 mil

O conjunto proporciona um consumo de combustível de até 13,2 km/l com gasolina no ciclo urbano (ciclo Inmetro/PBEV) e um porta-malas que comporta até 490 litros de volume (padrão VDA), aponta a marca. O veículo é produzido no Polo Automotivo Stellantis de Porto Real (RJ) com 80% de integração local, onde também fica a produção de todos os motores que fazem parte da linha Basalt, C3 e Aircross.

Após o lançamento do Citroën Basalt , a montadora francesa incluiu na gama de produtos o SUV Coupé Basalt Feel 1.0 com transmissão manual de cinco velocidades, partindo de R$ 91.990. Ele vem equipado com o motor 1.0 Firefly.

Quanto aos equipamentos de série, o pacote inclui painel digital colorido de 7”, trio elétrico, rodas de liga-leve de 16”, luzes de rodagem diurna (DRL) de leds, câmera de ré e o já conhecido sistema multimídia Citroën Connect Touchscreen de 10,25 polegadas com Android Auto e Apple Carplay três conectores USB, comandos no volante e seis alto-falantes.

Sobre os custos de manutenção, além do pacote de revisões a preço fixo, a primeira revisão custa R$ 519. Além disso, o cliente da marca conta com o programa FlexCare, onde é possível montar um pacote personalizado de três até 10 revisões, escolhendo o melhor dia para pagamento e realização do serviço. As revisões podem ser adquiridas no momento da compra do veículo e diluídas no financiamento.

A paleta de cores do Basalt traz as opções Vermelho Rubi, Cinza Artense, Cinza Grafito, Preto Perla Nera, Branco Banquise e Azul Cosmo Blue, que estreou recentemente na gama da Citroën e é exclusivo do SUV Coupe.

Conforme a montadora, o SUV Coupé foi testado em condições de uso extremas na plataforma variante CMP. A suspensão foi projetada para que fosse entregue o máximo de conforto, com isso, o Basalt pode rodar nas mais diferentes ruas e estradas sem perda de eficiência, com pneus de medida 205/60, enquanto as rodas de liga-leve são de 16 polegadas.