Basalt: O POVO testou o SUV compacto bonito e barato da Citroën

Esses são critérios importantes para o cliente que pensa em adquirir um utilitário compacto que dê conta do recado. Que cumpra bem o papel nas retas e curvas urbanas, tenha seu motor firme (propulsor turbo 200 com até 130 cv, com modo Sport acionável) e e seja espaçoso (parte interna generosa e amplo porta-malas com 490 litros de capacidade).

No segmento de SUV/crossovers, o novato Citroën Basalt é charmoso e convincente, robusto e competitivo. Também se permite ser tratado dentro do estilo cupê. O design é diferenciado. A frente é vigorosa, imponente. A parte de trás, elegante. É um novato de fino trato, bonito e mais barato que os seus concorrentes diretos. Deverá ser uma pedra no caminho da concorrência.

Mas há os poréns que merecem ser ajustados numa versão futura: plástico demais no revestimento das portas; vidro traseiro com pouca visibilidade; encosto de braço do motorista estreito, pouco eficiente; ruído externo invasivo; fechamento de portas com impacto não contido pelas borrachas; comando de vidros traseiros longe da própria porta (vem no console central).

São pontos menos favoráveis do projeto (ruins para um SUV) que saltam aos olhos. Alguns desses itens aparecem como acessórios customizados. É pagar para ter. Teriam sido decisões da montadora para baratear o preço final do veículo? Uma versão atualizada mereceria entregar o pacote completo. Há até quem se incomode com a chave-canivete, mas já parece falta do que comentar.

Os bancos são de couro, mas poderiam ter vindo com bolsas na parte de trás. Sensores de estacionamento só na parte traseira. E o consumo de combustível? O Basalt tem sede, sim. Poderia ser mais econômico. O POVO testou a versão Shine Turbo 200 durante duas semanas e a média apresentada no painel foi de 7.5 km/l (com gasolina), entre urbano e estrada (diferente da indicação da ficha técnica).

A fórmula desempenho+beleza+preço talvez ajude a explicar as 1.206 unidades emplacadas no Brasil em janeiro de 2025. Registro feito pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). É um parâmetro da boa aceitação no mercado.

Destaque também para o excelente espaço interno. Tanto é confortável para quem dirige como para quem viaja nos bancos dianteiro ou traseiro. Alguém de 1,80 m senta no banco de trás sem que os joelhos sejam pressionados pelo banco da frente. Sobra pelo menos um palmo fechado. Cinco adultos viajam sossegadamente. O entre-eixos de 2,64 metros, distância do dianteiro ao traseiro, permitiu esse espaçamento maior internamente.

O Basalt ultrapassou inclusive seu "irmão de fábrica", o compacto C3 Aircross (510 unidades vendidas), mas ainda é o 13º entre os SUVs. Bem longe do Chevrolet Tracker (5.416 unidades), concorrente direto. O Fiat Fastback, com quem o Basalt guarda semelhanças nos traços e tem sido comparado, é o 8º (3.423 unidades) em vendas. Para a multinacional Stellantis, dona da marca Citroën, os sinais parecem o de um início de carreira animador.



O teto alto é um acerto. Com boa dirigibilidade, o motorista tem o conforto de um ar-condicionado automático digital à sua frente. Os controles de som e painel no volante são padrões. Do lado esquerdo do motorista, no painel, ajuste para retrovisores elétricos, travas ou limitador e controlador de velocidade. Tem versão com câmbio manual ou automático, de sete velocidades. Diria que é um carro muito responsivo para a vida urbana. Mas na buraqueira das ruas, o chacoalhado nunca é bom. Não tem suspensão que aguente.

Sobre o nome

O nome Basalt foi escolhido na inspiração da rocha homônima, o basalto. É formada na fusão do magma, uma pasta super-aquecida que se encontra em camadas no interior do planeta. Quando resfria e se torna o basalto, é um dos minerais mais firmes da natureza. O fabricante tem essa metáfora como argumento para os novos clientes.O carro é produzido no Polo Automotivo Stellantis de Porto Real (RJ).