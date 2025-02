Rampage Laramie com novo motor 2.2 Turbodiesel estreia pacote Night Edition

O pacote custa R$ 5 mil e está disponível com todas as cores externas nas concessionárias da Ram pelo Brasil

A Rampage, da Ram, recebeu o pacote opcional Night Edition para a versão Laramie com o novo motor 2.2 Turbodiesel de 200 cv e 450 Nm (45,9 kgfm) de torque. O pacote chega às concessionárias com preço público sugerido de R$ 5 mil e está disponível com todas as cores externas.

No ano passado, ele já havia sido disponibilizado para a versão Laramie 2.0 turbo a gasolina. A Night Edition apareceu pela primeira vez nas picapes da Ram na 2500 Laramie em 2020.