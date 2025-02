Bernardo Gentil assina com a Cavaleiro Sports para disputar pela primeira vez Fórmula 4 Brasil

Piloto cearense, atual campeão da Copa Brasil e da Copa São Paulo Light de Kart na categoria Júnior, fará estreia no automobilismo em maio deste ano

/ Crédito: KG COM Assessoria de Comunicação

Para participar, é necessário ter pelo menos 15 anos de idade, requisito que será cumprido pelo piloto no dia 30 de março deste ano. A temporada começará entre os dias 2 e 4 de maio, em Interlagos (SP).

Atual campeão da Copa Brasil e da Copa São Paulo Light de Kart na categoria Júnior , o piloto cearense Bernardo Gentil, de 14 anos, estreia no automobilismo em 2025, na BRB Fórmula 4 Brasil.

Nessa semana, Bernardo, que atualmente mora em Brasília, assinou contrato com a equipe da Cavaleiro Sports para disputar a primeira temporada da competição. Em 2024, a equipe foi campeã entre os Rookies (iniciantes), com o piloto Ethan Nobels, também de 15 anos.



Gentil cteve o primeiro contato com o Fórmula 4 em um treino no Autódromo de Interlagos (SP). "Foi um dia produtivo, avançamos muito, e estou muito feliz em participar da equipe Cavaleiro Sports. Acredito que juntos poderemos ser muito competitivos no campeonato", disse.



Homologada em diversos países, a Fórmula 4 Brasil utiliza chassis Tatuus, motor Abarth 1.4 de 176cv, câmbio de seis marchas e pneus Hankook e terá sete etapas em rodada tripla ao longo do ano, uma delas como preliminar do Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1.





Calendário da BRB Fórmula 4 Brasil para 2025