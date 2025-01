Venda de veículos usados cresce 2,2% no Ceará em 2024, menor alta do País

Imagem de apoio. 30.10.2021. Aumento na venda de carros usados. Savel veículos, jardim América. / Crédito: FABIO LIMA

O Ceará registrou crescimento de 2,2% nas vendas de veículos usados em 2024, segundo a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto). Apesar da alta, o percentual é o menor do País na comparação com outros estados e o Distrito Federal. O Piauí obteve o melhor resultado do Nordeste, com aumento de 17,2%, seguido da Paraíba (16,5%) e do Rio Grande do Norte (16,1%).

De acordo com a Fenauto, no ano passado o Ceará acumulou 388.847 vendas no segmento de usados, ante 380.469 em 2023.

Em entrevista à rádio O POVO CBN nesta quinta-feira, 9, Everton Fernandes, presidente do Sindicato dos Revendedores de Veículos Automotores do Ceará (Sindivel), afirmou que o aumento tímido de apenas 8 mil unidades em 2024 é atribuído, em parte, à greve do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE), que comprometeu o fluxo de transferências. "Temos muitos carros vendidos que ainda circulam sem a conclusão dos processos. Isso distorce as estatísticas e desestimula novas vendas", explicou. Mesmo com incertezas no cenário econômico, tanto no Brasil quanto no exterior, o Sindivel projeta um ano promissor para o Estado.

"Esperamos que, em 2025, algumas dessas falhas sejam corrigidas e possamos voltar a crescer de forma mais expressiva. A sinalização de estabilidade em conflitos internacionais e a possível redução no preço do petróleo podem beneficiar o setor. Estamos otimistas, mas conscientes dos desafios", disse o presidente do sindicato. Análise de mercado O mercado de veículos usados no Brasil alcançou um marco inédito em 2024, com a venda de 15,7 milhões de unidades, o maior número registrado desde 2011. Everton Fernandes avalia que o desempenho foi impulsionado por fatores como crédito acessível e a digitalização das vendas. "Os feirões de veículos, aliados à oferta de crédito com inadimplência reduzida, também contribuíram para o bom desempenho nacional".