Carros usados batem recorde de vendas em 2024 no Brasil

Em dezembro, as vendas cresceram 15,9%, na comparação com novembro. Em relação a dezembro de 2023, o aumento foi 6,5%. No acumulado do ano, as vendas em 2024 foram 9,2% acima de 2023.

"No âmbito institucional, participamos ativamente em debates sobre o crescimento do crédito, interagimos decididamente junto ao universo on-line, marcamos presença nos principais fóruns do ambiente automotivo e nos posicionamos fortemente em assuntos nacionais como a Reforma Tributária, o Registro Nacional de Veículos em Estoque (Renave) e o Marco Legal de Garantias", ressalta o presidente.



Para 2025, o executivo projeta novos avanços nos resultados ”se a economia não tiver nenhum sobressalto".

Os usados mais vendidos em 2024 foram os carros com 13 anos ou mais de existência (5,7 milhões de unidades), seguidos pelos de 4 a 8 anos, com 3,9 milhões, os de 9 a 12 anos, com 3,5 milhões e os seminovos entre 0 e 3 anos, com 2,5 milhões.