Fiat Mobi alcança a marca de meio milhão de unidades vendidas

O modelo lidera o segmento e completa 600 mil unidades produzidas no mercado nacional

O Fiat Mobi alcançou a marca de 600 mil unidades produzidas no Brasil. Neste ano, o modelo sustenta a posição dos dez modelos mais vendidos do País, com 500 mil unidades comercializadas desde que chegou ao Brasil, em 2016.

Em 2023, o veículo havia chegado ao marco de produção de meio milhão de unidades. Portanto, em um ano, foram mais 100 mil unidades fabricadas do modelo.