Ford anuncia aumento de 15% na produção da Ranger em 2025 na Argentina

Ford Ranger na fábrica Pacheco, na Argentina Crédito: Divulgação/Ford

A Ford anunciou que irá aumentar a produção anual da picape Ranger na fábrica de Pacheco, na Argentina, para 70 mil unidades em 2025. O volume representa um incremento de 15% comparado a 2024 e de quase 30% em relação ao ano de lançamento. A fábrica fará a contratação de 160 colaboradores. Com a nova geração da Ranger, lançada em agosto de 2023, a fábrica de Pacheco recebeu investimento de US$ 660 milhões, que incluiu transformação do complexo industrial, com tecnologias e conceitos de manufatura 4.0, além do desenvolvimento de fornecedores locais de autopeças e produção da nova família de motores que equipa a linha.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além do Brasil e Argentina, a produção na América do Sul também abastece os mercados do Chile, Peru, Colômbia, Equador, Venezuela e Uruguai. Neste ano, a marca comemora 110 anos de presença na Argentina.