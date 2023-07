Nova Ranger 2024 está a venda por preço sugerido de R$ 289.990

As versões topo de linha XLT e Limited, equipadas com motor diesel V6 3.0, são as primeiras a chegar, com preços de R$ 289.990 e R$ 319.990, respectivamente

A nova picape da Ford, a Ranger 2024 está sendo oferecida inicialmente nas versões de topo XLT e Limited, equipadas com motor diesel V6 3.0 e transmissão automática de 10 velocidades, pelos preços de R$ 289.990 e R$ 319.990, respectivamente. As vendas estão sendo feitas na plataforma de e-commerce da Ford. O prazo de entrega do veículo é de 30 a 60 dias.



A Ranger 2024 é construída sobre uma nova plataforma, com chassi maior e mais robusto. O modelo possui interior com bancos de couro, painel de instrumentos configurável com tela LCD de 8” ou 12,4”, multimídia de 10” ou 12” com conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay e carregador por indução.

Segundo a Ford, o novo motor diesel V6 3.0 tem o maior torque da categoria (600 Nm), acoplado a uma transmissão automática de 10 velocidades e sistema start-stop.

A picape oferece um conjunto de tecnologias inédito na categoria, com piloto automático adaptativo com stop & go, monitoramento de ponto cego com cobertura de reboque, assistente autônomo de frenagem e alerta de tráfego cruzado em marcha a ré, assistente de manobras evasivas, assistente de permanência e centralização em faixa, assistente de cruzamentos e câmeras 360°.

A Nova Ranger também é a primeira picape da marca capaz de receber atualizações à distância (tecnologia OTA – “Over the Air”) para o aprimoramento contínuo de sistemas do veículo.

O modelo também possui sistema de tração 4WD com distribuição de torque sob demanda, suspensão com amortecedores traseiros externos à longarina e curso ampliado, direção elétrica ativa, câmbio eletrônico E-shifter, farol alto automático, freio de estacionamento eletrônico e modos de condução inteligentes.

De acordo com a Ford, a Nova Ranger é o veículo mais global já produzido pela marca, para venda em mais de 180 mercados, com projeto feito de forma conjunta pelos centros globais de desenvolvimento da Ford, com a participação ativa da engenharia brasileira.