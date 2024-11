Peugeot e-2008: nova versão tem mais potência e autonomia, com a mesma aparência de antes

O novo e-2008 , o SUV 100% elétrico da Peugeot que estreou no Brasil em outubro, tem a mesma cara da versão anterior. A mudança principal é invisível a olho nu. Ela está debaixo do capô, na bateria e no motor.

O POVO testou o novo e-2008 em pista fechada no Haras Tuiuti, no interior de São Paulo, durante a segunda edição da e-Copa Peugeot. O evento reuniu jornalistas automotivos numa competição on-road organizada pela montadora. O desafio revelou um carro mais veloz e pronto para desafios de força e velocidade.

Segundo a Peugeot, o SUV acelera de 0-100 km/h em 8,9 segundos. No teste proposto pela montadora, não foi possível medir o desempenho em virtude do formato do evento, que impôs limitações ao uso da pista.

Em linha reta, o carro rodava estável e com ganho de velocidade constante. Mesmo após as freadas mais bruscas, não esmorecia e recuperava tração nas rodas rapidamente.

Na largada, destaque para a rápida resposta do câmbio. Bastou uma leve pisada no acelerador para um impulso forte na arrancada.

A velocidade máxima do carro é de 150 km/h. Durante o teste, a maior aceleração atingida foi 91 km/h —velocidade que varia conforme o condutor a bordo.



Condução



A performance mais veloz tem relação direta com o modo de condução selecionado. São três: eco, normal e sport. No primeiro, as respostas do câmbio são mais lentas e há clara perda de força nas acelerações em locais íngremes. A vantagem, nesse modo, é a economia de bateria.



No modo normal, as retomadas são mais rápidas e o consumo de bateria fica dentro da média, segundo a Peugeot. Já no modo sport, o carro fica mais agressivo na pista. Para melhorar a performance, gasta mais bateria em menos tempo. De acordo com a montadora, o consumo de energia aumenta cerca de 20% na comparação com o modo eco.