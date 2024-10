Honda celebra 30 milhões de motos no Brasil

A fábrica da Honda, localizada na Zona Franca de Manaus, comemora a produção de 30 milhões de motocicletas. Destaque para a recém-lançada CG 160 Titan, versão topo de linha do primeiro modelo produzido no Brasil.

A empresa afirma que saem — diariamente — da linha de produção de Manaus cerca de 5.700 unidades e são produzidos 18 modelos de motocicletas, de 110 a 1 mil cilindradas. São mais de 8 mil colaboradores diretos na unidade.

Para celebrar o marco, foi realizada uma cerimônia interna na fábrica, com a presença de Toshihiro Mibe, presidente e CEO da Honda Motor Co. Ltd., que visitou o Brasil pela primeira vez, e Arata Ichinose, Presidente da Moto Honda da Amazônia e Honda América do Sul.