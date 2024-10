Peugeot promove torneio de carros elétricos para lançamento do e-2008

Pelo segundo ano consecutivo, a Peugeot reuniu 20 jornalistas no Haras Tuiuti, na última quinta-feira, 17, a 111 quilômetros de São Paulo, capital do estado, para a e-Copa Peugeot, torneio que explora o máximo do conhecimento em velocidades, mas também, em habilidade com o carro. O POVO participou da competição.

O veículo escolhido foi o e-Peugeot 2008, novo modelo da marca francesa, lançado recentemente, que busca apresentar ao mercado uma proposta inovadora no que diz a modernidade e eletricidade.



A sistemática do evento funcionou da seguinte forma: no primeiro momento, cada competidor teve direito a duas voltas de treino, para reconhecimento do carro e, também, da pista.