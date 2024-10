Importados têm queda de 10,8% nos emplacamentos em setembro

As dez marcas filiadas à Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores (Abeifa) licenciaram 8.149 unidades importadas em setembro, numa queda nas vendas de 11,1% ante agosto - com 9.163. Comparado a setembro do ano passado, a alta é de 111,1%: 8.149 unidades contra 3.861 veículos.

Com licenciamento de 8.283 unidades, em setembro último a queda nas vendas entre importados e fabricados no Brasil foi de 10,8% ante agosto, quando foram comercializadas 9.290 unidades. Comparado a setembro do ano passado, a alta é de 102,6%: 8.283 unidades contra 4.089 veículos.



No acumulado de janeiro a setembro, somando importados mais as unidades produzidas no Brasil, a Abeifa soma 72.131 unidades, 192,9% mais em relação aos primeiros nove meses de 2023, quando foram emplacadas 24.629 unidades.



Quanto ao emplacamento de veículos eletrificados de janeiro a setembro, foram 64.780 unidades - importados e emplacados pelas associadas à Abeifa. Isto equivale a 52,8% do mercado total de 122.590 unidades emplacadas.



Em setembro último, com 8.283 unidades licenciadas (importados + produção nacional), a participação das associadas à Abeifa foi de 3,7% do mercado total de autos e comerciais leves (222.686 unidades). As 72.131 unidades emplacadas nos primeiros nove meses do ano representam fatia de mercado de 4,1% do total de 1.750.123 unidades do mercado interno brasileiro.



Indefinições preocupam

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A falta de definições sobre temas como o artigo 4º do Programa Mover, eventual antecipação da alíquota do imposto de importação para veículos eletrificados e a reforma tributária - ainda em tramitação no Congresso, - preocupa.



O presidente da Abeifa, Marcelo Godoy, disse em nota que “nos últimos anos, representantes da indústria local e o Governo Federal sustentaram o argumento da previsibilidade como fator primordial do crescimento setorial:. É uma posição com a qual a Associação concorda.