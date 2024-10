Nissan Kicks cresce 26,6% em 2024

Nos primeiros nove meses do ano, SUV fabricado em Resende (RJ) acumula mais de 45 mil unidades vendidas. Em setembro, modelo da Nissan ficou entre os dez veículos mais vendidos do País

O Nissan Kicks, fabricado em Resende (RJ), terminou o mês de setembro entre os dez veículos mais vendidos do Brasil, atingindo a marca de 5.792 unidades comercializadas.

No acumulado do ano, o SUV chegou a 45.147 unidades vendidas, com um crescimento de 26,6% na comparação com o mesmo período de 2023.

Segundo a japonesa, existe uma boa procura de clientes PcD (Pessoas com Deficiência) pelo modelo — que lidera as vendas do segmento no ano. A versão Active apresentou 133% de crescimento sobre o ano passado. A liderança é reforçada pelo aumento de 70% na versão Sense de um ano para o outro.