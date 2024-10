Triumph fará Daytona Day em alusão ao lançamento da 660

A nova motocicleta esportiva da montadora britânica conta com 95 cv de potência, motor de 660cc e já está disponível nas 35 revendedoras do País

Apresentada na cor preta, a motocicleta conta com uma distinção no motor tricilíndrico de 660cc, potência de 95 cv e 69 Nm de torque. É 17% a mais de potência e 9% a mais de torque do que a Trident.

Neste sábado, 5, a partir das 9 horas, acontecerá o primeiro "Daytona Day" em todas as 35 concessionárias do Brasil. Em Fortaleza, a Triumph Fortaleza, que fica na avenida Domingos Olímpio.

A britânica Triumph lançou a nova Daytona 660, com preços a partir de R$56.490,00. A produção foi iniciada no primeiro semestre de 2024.

O novo escapamento possui cabeçotes "3 em 1" e um silenciador inferior compacto com acabamento em aço inoxidável. De acordo com a Triumph, o motor transmite som de três cilindros.

A suspensão traseira também possui ajuste remoto de pré-carga para alterações rápidas de configuração.

Com pinças radiais duplas de quatro pistões emparelhadas com discos leves de 310 mm, alimentadas por linhas trançadas e um modulador Continental ABS.

O chassi da Daytona 660 inclui garfos grandes de 41 mm com pistão invertido da Showa e RSU monochoque ajustável de pré-carga Showa. Já os freios radiais de quatro pistões com discos duplos de 310 mm e linhas de freio trançadas são emparelhados com novos pneus Power 6 da Michelin. A altura do assento é de 810 mm.

Ela está equipada com três modos de pilotagem (Sport, Road e Rain). Além disso, conta com um novo sistema de Alerta de Desaceleração de Emergência, que ativa automaticamente as luzes de perigo para alertar outros usuários da estrada durante frenagens bruscas.