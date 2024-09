Três tecnologias da 7ª geração do Ford Mustang GT Performance

Nos 60 anos do Mustang, a sétima geração do esportivo da Ford trouxe o som do motor V8 e outros atributos tradicionais que os fãs de performance já estão acostumados. Ainda, o "muscle car" incorpora três recursos que fazem parte da vanguarda tecnológica do Mustang GT Performance.

Os sensores realizam 1.000 leituras por segundo para detectar a presença de um buraco na pista e enviam um sinal aos amortecedores adaptativos MagneRide para adotar a configuração mais rígida. Isso reduz a queda dentro do buraco e faz com que o impacto seja menos severo, poupando as rodas e os pneus e aumentando o conforto da rodagem.

A alavanca do freio, em vez de possuir uma conexão direta, ela é ligada a sensores que retransmitem as informações para módulos eletrônicos nos freios traseiros. Esses módulos então ajustam a força do freio nas rodas traseiras para induzir a um escorregamento. Para refinar essa tecnologia, a Ford contou com a parceria do piloto estadunidense Vaughn Gittin Jr..

Remote Rev

A função do Remote Rev faz com o que o Mustang GT Performance acelere de fora do carro, por meio de um comando na chave. Ele foi desenvolvido pelo time de engenharia da Ford no Brasil, no Centro de Desenvolvimento e Tecnologia na Bahia.