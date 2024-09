Hyundai Ioniq 5 Signature começa a ser vendido por R$ 394.990,00

No site oficial da marca, o valor para reserva é R$ 5 mil, e as quantidades disponíveis para o primeiro lote são reduzidas. A entrega está agendada para novembro.

A Hyundai Motor iniciou a pré-venda do Ioniq 5 versão Signature no Brasil , modelo 100% elétrico da sul-coreana. A carroceria inaugura no País o segmento dos CUVs – Crossovers Utility Vehicles da Hyundai. O preço inicial sugerido é de R$ 394.990,00.

O modelo conta com tração integral AWD (HTRAC), tendo, assim, 50 sensores do veículo numa frequência de mais de 100 vezes por segundo para calcular o torque necessário para cada roda. Ao detectar derrapagem, este sistema inteligente redireciona a potência entre os eixos dianteiro e traseiro e aplica uma pressão de frenagem sutil nas rodas esquerda e direita para ajudar a manter a tração.

De acordo com a Hyundai, os recarregadores ultrarrápidos de até 800V ou 350 kW (DC) possibilitam recarga de 10% a 80% em apenas 18 minutos. A função V2L (Vehicle to Load) transforma o veículo em um banco de energia portátil.

O Ioniq 5 vem disponível nas cores Champagne Gravity Matte (Fosco) com interior cinza off-white, Cinza Ecotronic Matte (Fosco) com interior cinza off-white, Cinza Ecotronic Matte (Fosco) com interior preto, Cinza Cyber, Metálico (Brilhante) com interior preto e Preto Abyss Perolizado (Brilhante) com interior preto.