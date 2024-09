Na guerra dos elétricos, GWM paga 100% da tabela Fipe em usados

A GWM está oferecendo 100% do valor da Tabela Fipe na compra do carro usado para aqueles clientes que desejam trocá-lo por qualquer ORA 03 (versões Skin, GT e GT Approve) ou por um Haval H6 GT. A oferta é válida até domingo, 22, e está disponível em todas as 73 concessionárias da GWM no Brasil. A GWM Newhouse Fortaleza, do Grupo New, fica localizada no bairro Guararapes.

No entanto, para ter acesso, o veículo deve se enquadrar em alguns critérios, como fabricação nacional, ser um modelo produzido a partir de 2021, no máximo 10.000 km rodados por ano, estar em boas condições, pintura original, sem avarias ou problemas mecânicos e com todas as revisões de fábrica.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O valor total do usado também precisa seguir algumas condições específicas, que estão detalhadas no site da GWM.