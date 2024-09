Nissan inicia produção do Kicks no México

Marca japonesa apresenta para o mercado mexicano a primeira unidade do SUV inspirado na cultura local

A Nissan iniciou a produção do novo Kicks nas fábricas de veículos e motores no Complexo de Aguascalientes, no México. A unidade industrial abastecerá o mercado local e também de outros países latino-americanos.

As unidades do SUV que serão produzidas no complexo de Aguascalientes 1 (A1), serão destinadas àquele país, assim como Chile, Panamá, Colômbia, Estados Unidos, entre outros.

Em 2022, foram investidos US$ 700 milhões para a fabricação do novo SUV, onde também foram realizados processos de automação, modernização e treinamento dos colaboradores da japonesa.