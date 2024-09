Kia fecha com WEG e passa a fornecer soluções de recarga para o EV5 no Brasil

Kia e WEB se juntam para melhorar os veículos eletrificados da marca no Brasil Crédito: Divulgação/Kia/WEG

A Kia formalizou a homologação da empresa WEG Empresa global de equipamentos eletroeletrônicos, que atua no setor de bens de capital com foco em motores, redutores e acionamentos elétricos, geradores e transformadores de energia, produtos e sistemas para eletrificação, automação e digitalização. como fornecedora de soluções de recarga para os primeiros 300 clientes do EV5, primeiro modelo 100% elétrico da marca ao mercado brasileiro, lançado no dia 27 de agosto. O acordo inclui a entrega de estações de recarga no modelo WEMOB® WALL, de 7kW, em corrente alternada (CA), além de disponibilizar estações de recarga rápida em corrente contínua (CC) de 30, 40, 60 e 80 kW também aceitas pela importadora.



Nas concessionárias espalhadas pelo Brasil, que são 100, serão instaladas as estações de recarga nos modelos WALL e PARKING, possibilitando a recarga em 7,4 kW e 22 kW, respectivamente. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Funcionalidades dos modelos WALL e PARKING



Estes dois modelos são projetados para atender à demanda de recarga semirrápida dos veículos elétricos da Kia, garantindo que os clientes usufruam de um serviço mais ágil e seguro durante visitas às oficinas.