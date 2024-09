Ford inicia venda do Territory 2025 com partida remota por R$ 212 mil

O SUV traz chave com função de partida remota para climatização da cabine e dos bancos como equipamento adicional

A Ford iniciou a venda do Territory 2025, SUV médio da marca, na versão de topo Titanium. Como novidade, o modelo traz chave com função de partida remota, no valor de R$ 212.000,00.



A nova função de partida remota permite acionar o ar-condicionado e a ventilação do banco do motorista pela chave, preparando o veículo para estar na temperatura ideal no momento da partida.

Desde o ano passado, o Territory passa por renovações, incluindo mudanças de design, destacadas pela grade dianteira hexagonal, conjunto óptico com faróis e lanternas full-LED e rodas de 19 polegadas.