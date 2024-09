Com presença de Alckmin, Stellantis realiza primeiro abastecimento 100% com etanol nos veículos flex

Vice-presidente da República participou da iniciativa que reduz cerca de 87% de emissões de CO2 na queima de combustível do primeiro abastecimento. Em 2025, o objetivo é expandir a ideia aos Polos Automotivos de Minas Gerais e Rio de Janeiro e, com isso, todos os veículos flex produzidos pela companhia no Brasil sairão com etanol das linhas de produção

A visita oficial do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), nessa segunda-feira, 2, ao Polo Automotivo de Goiana, em Pernambuco, marcou o início do abastecimento com etanol dos carros com motorização flex produzidos pela Stellantis. Com isso, os veículos com as motorizações T270 Flex e Turbo 270 Flex das marcas Jeep e Fiat passam a sair da fábrica abastecidos com o combustível.



O objetivo do grupo é desenvolver tecnologias e iniciativas para a descarbonização da mobilidade.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Inicialmente, a ação será realizada com os modelos Jeep Renegade Flex T270 e Flex T270 4x4, Compass Flex T270 e Commander Flex T270, além da Fiat Toro Turbo T270 Flex.