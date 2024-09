Ford E-Transit lidera segmento de veículos comercias leves eletrificados

Mais de 120 profissionais já foram treinados para a operação da E-Transit, e somente 10% são do sexo feminino. Marca almeja incorporar mais mulheres nesta categoria

A Ford E-Transit lidera o segmento de comerciais leves elétricos no Brasil. As mais de 100 unidades emplacadas até julho de 2024 da van elétrica fizeram com que a marca tivesse participação de 32% na categoria.

Segundo a montadora, além das emissões zero, o custo total de operação do modelo é 40% menor comparado aos veículos a combustão e o seu trem de força com 86% menos peças de desgaste permite manutenção mais simples.

Para Guillermo Lastra, diretor de Veículos Comerciais da Ford América do Sul, "a eletrificação é uma tendência que começa a ser adotada por grandes empresas, devendo chegar também aos médios e pequenos clientes num segundo momento". A concentração da marca agora são os grandes frotistas, afirma Guillermo.