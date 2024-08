Mercedes-Benz apresenta três novas versões com mobilidade 100% elétrica de até R$ 939 mil

De acordo com a alemã, as novas versões unem conceitos aerodinâmicos refinados, com superfícies modeladas e transições suaves, com destaque para a grade frontal com acabamento brilhante e a estrela Mercedes-Benz multidimensional, seguindo a linha de design característica dos modelos 100% elétricos.

Desde março de 2020, a marca tem como um dos objetivos para o Brasil a eletrificação do portfólio . Atualmente, a Mercedes possui um total de sete modelos no País, entre sedans e SUVs.

Os automóveis estão equipados com o pacote de serviços Mercedes me Connect. Com ele, o automóvel está sempre "online". Por meio de um aplicativo de celular, o condutor poderá abrir e fechar as portas, detectar eventuais batidas e tentativas de furto, determinar zonas máximas de uso em um serviço e valet, por exemplo, receber atualizações de softwares online e agendar manutenções de forma totalmente automática e digital.

Mercedes-Benz EQE 350+: Sedan & SUV

As novas versões chegam em substituição as anteriores (EQE 300) com o foco em oferecer mais potência e maior autonomia. Ambas as carrocerias contam com o sistema de motor elétrico na traseira (PSM) que agora gera 292 cv (+44 cv em comparação ao antecessor).

A bateria de íons de lítio também possui nova capacidade de 96 kWh (+7 kWh), gerando uma autonomia de até 421 km com uma carga, conforme o INMETRO.