Jeep Renegade Sahara não foi feito para o deserto, mas "aguenta o tranco"

Modelo 4X2 da linha 2025 do SUV compacto mais vendido pela Jeep no Brasil roda bem fora da estrada

No teste feito pelo O POVO , em Atibaia (SP), ele performou bem tanto na pista quanto nas estradas vicinais. Deixou com facilidade buracos e pedras pelo caminho, respondendo satisfatoriamente ainda nos trechos mais íngremes. Pisando no acelerador, nenhuma ladeira foi intransponível.

O Sahara é um dos quatro novos modelos do Renegade lançados pela Jeep para a linha 2025. Ele se junta às versões Altitude, Night Eagle e Willys. Este último, o único 4X4, e com vendas limitadas a 500 unidades ao ano. Embora posicionado no topo da gama 4x2, o Sahara não tem DNA para o off-road. Na prática, contudo, o carro não deixa a desejar.

O Jeep Renegade Sahara não foi feito para rodar no deserto, mas bem que poderia. É um SUV 4X2 com cara, jeito e performance semelhantes a um carro com tração nas quatro rodas. Fora do asfalto, ele esbanja força e estabilidade mecânica. Não nega potência nos trancos e barrancos encontrados nas veredas com solo mais irregular, ainda que o motor "grite" nas ladeiras.

Nas mais altas, no entanto, o motor roncou um pouco mais. Nada estranho num carro com motorização 1.3 turbo e 185 cv, o mais potente da categoria.

O teste ocorreu em um trecho de aproximadamente 14 km, no entorno de uma fazenda. A maior parte do trajeto era de terra batida. Havia muitas irregularidades no solo, oportunidade de pôr à prova a capacidade de arrancada e a suspensão do veículo. A resposta do câmbio foi precisa na maior parte do caminho. Melhor nas ladeiras do que nos solos mais planos. É como se o carro tivesse mais força quando mais exigido e menos potência em situações não muito desafiadoras.

No geral, a experiência de dirigibilidade foi agradável e deixou sensação de que o carro pode proporcionar grandes aventuras para os amantes do off-road. Para além da configuração mecânica robusta, o visual lembra um 4X4, a começar pelo porte da roda (18”), também estilizada com acabamento em preto brilhante. Carrega ainda adesivo externo com o nome da versão e vem equipado com teto solar panorâmico de cortina retrátil e abertura automática para ventilação.