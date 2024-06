5 dicas para quem vai pegar a estrada nas férias

O Maio Amarelo terminou, mas a segurança no trânsito deve ser uma prioridade constante, independentemente do mês do ano

O Maio Amarelo terminou, mas a segurança no trânsito deve ser uma prioridade constante, independentemente do mês do ano. Com o período de férias em julho chegando, antes de viajar, é importante garantir que o carro esteja em condições ideais para pegar estrada. A fabricante de pneus, Pirelli, elaborou cinco dicas.

Também é importante realizar a manutenção preventiva do veículo, com atenção redobrada aos pneus.

Roberto Falkenstein, consultor da área de tecnologias inovativas da Pirelli, sublinha que "os únicos pontos de contato entre o carro e o chão são os pneus. Para evitar qualquer contratempo em viagens, sobretudo as mais longas, é fundamental inspecionar o veículo, incluindo os pneus, e realizar a manutenção necessária antes de partir para a estrada".