Yamaha Motor do Brasil adere ao Pacto Global da ONU

A Yamaha Motor do Brasil aderiu à Rede Brasil do Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas), iniciativa que busca engajar empresas com estratégias ESG (sigla em inglês que significa o compromisso com as áreas Ambiental, Social e Governança) e operações voltadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

De acordo com Rafael Lourenço, chefe de relações institucionais da Yamaha Brasil, "participar desse movimento também é uma forma de atingir nossas metas de forma mais ampla, rigorosa e estratégica, além de nos aproximarmos mais de outras empresas participantes que tenham o mesmo propósito", explica o executivo.

Efluente zero até 2035

Desde 2018, o grupo assume ter adotado a política de Zero Aterro, onde nenhum resíduo da Yamaha é enviado ao aterro municipal de Manaus, capital do Amazonas, nas unidades fabris. Segundo a montadora, 77% dos resíduos gerados no processo produtivo da Yamaha são destinados à reciclagem, 15% são tratados externamente e 8% incinerados.