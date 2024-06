Renault apresenta quatro transformações no Kangoo 1.6 SCE FLEX

O Kangoo 1.6 SCe Flex, da Renault, lançado no mercado brasileiro em parceria com transformadores homologados pelo "Agrément Renault", revelou quatro conceitos do modelo preparados para diferentes atividades profissionais: em baú refrigerado, veículo para transporte PET, oficina móvel e ambulância.

De acordo com a montadora, estes modelos trazem furgão compacto, o que permite maior capacidade de carga e porta lateral deslizante e, ainda conforme a empresa, "maior potência do segmento, conforto e conectividade para os ocupantes, com o menor custo de manutenção".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os desenvolvimentos dos conceitos foram realizados por dois transformadores homologados, o FLASH (refrigerado, oficina móvel e ambulância) e REVO (petshop).