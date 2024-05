Guepardo em fase final de testes

O engenheiro de Aplicação da OffShox Amortecedores, Demetrius Tomasi, esteve na sede da montadora, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, para acompanhar o desenvolvimento do projeto e o desempenho do veículo. Após a fase final de ajustes, a previsão é que o veículo entre na linha de montagem até o próximo mês

“O desenvolvimento foi feito sempre em conjunto com a equipe da Adventures Off Road: eles nos passaram dados técnicos do veículo, posição de dirigir, curso, peso, intenção da performance e com esses dados projetamos os amortecedores e dimensionamos as molas para instalação exclusiva no Guepardo”, explica Tomasi.

Está em fase final de testes para entrar na linha de montagem o Guepardo, o Utility Recreational Vehicle (URV) - Veículo Recreativo Utilitário - a ser fabricado no Ceará. Fazem os testes em terreno de baixa aderência. Os amortecedores foram desenvolvidos em conjunto entre a empresa nacional OffShox e a Adventures Off Road. Após a fase final de ajustes, a previsão é que o veículo entre na linha de montagem até o próximo mês.

O diretor de engenharia da Adventures Off Road, Moacir Braga, diz que foram dois anos de desenvolvimento. "Estamos na fase final para a validação do produto, os testes foram muito satisfatórios, com muita lama, para verificar as condições de utilização como o motorista fará, em ação, e chegamos a um produto bem equilibrado para a proposta do veículo”.

O Guepardo é poiscionado como o primeiro URV. Ele pretende competir nas categorias SUV, Buggy, UTV e Jipe,

embora não emplacado. Ele possui as características de um veículo off-road, com a capacidade rodar no alfalto.