VW é a marca que mais cresce no Brasil; Polo bate recorde de vendas

No ano em que completou 70 anos no País, a Volkswagen encerrou o período como a montadora que mais cresce no Brasil, com 345.039 unidades emplacadas entre janeiro e dezembro – destas, 43.578 no último mês do ano.

Em comparação com o ano anterior, 2022, são quase 80 mil emplacamentos a mais. O resultado indica uma participação de vendas de 15,8% em 2023 e um crescimento de 2,1% no acumulado do ano.



Polo lidera entre os carros de passeio



O Volkswagen Polo se consolidou como o veículo de passeio mais vendido do País com 111.247 unidades emplacadas em 2023, sendo 17.999 unidades apenas em dezembro. Desde que foi lançado, o Novo Polo comercializou 7 mil unidades em menos de 2 horas.