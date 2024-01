A kombi voltou, mas não está à venda: conheça o ID.Buzz, nova minivan elétrica da Volkswagen

A nova versão do modelo ressurge com outro nome — ID. Buzz — e tem motor totalmente elétrico Crédito: Divulgação

*Enviado a São Paulo A icônica kombi voltou. A nova versão do modelo que marcou gerações nas décadas de 1960 e 1970 ressurge com outro nome —ID. Buzz— e tem motor totalmente elétrico. Mas a novidade não está à venda. A Volkswagen disponibiliza o veículo somente no sistema Sign&Drive, em que o cliente paga um aluguel mensal para ter direito a desfrutar do carro.

O contrato é limitado a 48 meses e a mensalidade custa a partir de R$ 12,9 mil. Ao fim do acordo, o veículo deve ser devolvido à concessionária. Em quatro anos de assinatura, o custo pode passar de R$ 600 mil. Os contratos têm franquia de quilometragem limitada a 3.100 km por mês. Na prática, o veículo só pode circular em média 100 km por dia. O ID.Buzz é produzido na Alemanha. Segundo a Volkswagen, o primeiro lote importado para o Brasil tem apenas 70 unidades, número simbólico em alusão às sete décadas de atuação da marca no Brasil, completadas em março deste ano. O POVO testou a kombi elétrica em Itu, no Interior de São Paulo, num trajeto urbano de aproximadamente 20 km. A experiência a bordo mistura inovação e saudosismo. Ainda que a nova versão preserve o formato "pão de forma", característico do veículo lançado no século passado, o ID.Buzz tem identidade própria. Interior O acabamento interno lembra o de um SUV, a começar pelo painel de instrumentos, que conta com recursos tecnológicos como regulagem de faróis, isolamento acústico e comando de voz. Também chama a atenção o design esportivo dos bancos, mas eles não são revestidos em couro. Segundo a Volkswagen, os assentos, o assoalho e o forro do teto são recobertos por material sintético feito de lixo retirado dos oceanos.

Ainda que o aspecto visual cause impacto positivo, o espaço interno pode desagradar no quesito acomodação de passageiros. Diferentemente da antiga kombi, que transportava até nove pessoas (incluindo o motorista), o ID.Buzz tem apenas cinco lugares. Espaço de sobra há mesmo no porta-malas, com 1.121 L de bagagens, a maior capacidade disponível no País. Potência Equipado com motor elétrico de 204 cv e 31 kgfm de torque, o ID.Buzz acelera de 0 km/h a 100 km/h em 10,2 segundos, de acordo com a fabricante. A velocidade máxima é de 120 km/h. Devido aos padrões de velocidade das vias que compunham o percurso do teste, a potência do veículo não foi testada ao limite. Bateria Mesmo com o formato de uma minivan, o carro tem condução leve e sistema de transmissão responsivo. O ponto negativo é a autonomia de viagem.

Segundo a Volkswagen, o tempo de circulação com a carga completa é de aproximadamente 337 km, desempenho que pode desapontar quem costuma fazer percursos mais longos. O tempo de recarga não foge ao padrão da maioria dos elétricos. Conforme a fabricante, a bateria pode ir de 5% a 80% em cerca de 30 minutos conectado à tomada. Tecnologia A assinatura elétrica da kombi vai além do motor. O veículo valoriza a conectividade. Para abrir a porta do motorista, não precisa usar chave ou tocar na maçaneta, basta se aproximar para que ocorra o destravamento automático (desde que o motorista esteja com a chave no bolso).